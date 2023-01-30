РИА Новости: В результате удара артиллерии по базе ВСУ в Очакове уничтожены британские наемники Фото: REUTERS

Российские артиллеристы нанесли удар по украинской военной базе в городе Очаков Николаевской области, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Ночью был нанесен артиллерийский удар по базе ВМС Украины в городе Очаков... где расположено одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций», - сказал собеседник.

Источник пояснил, что в результате огневого поражения разрушены системы жизнеобеспечения и причальная инфраструктура.

Он отметил, что потери противника составили три единицы автомобильной техники, 14 нацистов ликвидированы и семь получили ранения.

Подчеркивалось, что среди ликвидированных были британские наемники, «проводившие специальную подготовку украинских боевиков по совершению диверсий в акваториях Черного и Азовского морей».

Как писал сайт KP.RU, 19 декабря 2022 года военные группы «Викинг» Западного военного округа (ЗВО) уничтожили опорный пункт с иностранными наемниками в районе Марьинки в ДНР.

Как уточнялось, что опорный пункт был поражен с помощью корректировки артиллерии.

Отмечали, что в здании, по которому был нанесен удар противотанковой управляемой ракетой, находилось до роты иностранных наемников.

25 ноября 2022 года ВКС России нанесли высокоточные удары по позициям наемников «иностранного легиона» на территории ДНР.

В сообщении Минобороны РФ уточнялось, что в результате в районе населенных пунктов Славянск и Северск уничтожены свыше сотни зарубежных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне украинской армии.

Отмечалось, что такжее поражены танк, две бронемашины и восемь автомобилей.