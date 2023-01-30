РИА Новости: В результате удара артиллерии по базе ВСУ в Очакове уничтожены британские наемники
Фото: REUTERS
Российские артиллеристы нанесли удар по украинской военной базе в городе Очаков Николаевской области, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Ночью был нанесен артиллерийский удар по базе ВМС Украины в городе Очаков... где расположено одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций», - сказал собеседник.
Источник пояснил, что в результате огневого поражения разрушены системы жизнеобеспечения и причальная инфраструктура.
Он отметил, что потери противника составили три единицы автомобильной техники, 14 нацистов ликвидированы и семь получили ранения.
Подчеркивалось, что среди ликвидированных были британские наемники, «проводившие специальную подготовку украинских боевиков по совершению диверсий в акваториях Черного и Азовского морей».
Как писал сайт KP.RU, 19 декабря 2022 года военные группы «Викинг» Западного военного округа (ЗВО) уничтожили опорный пункт с иностранными наемниками в районе Марьинки в ДНР.
Как уточнялось, что опорный пункт был поражен с помощью корректировки артиллерии.
Отмечали, что в здании, по которому был нанесен удар противотанковой управляемой ракетой, находилось до роты иностранных наемников.
25 ноября 2022 года ВКС России нанесли высокоточные удары по позициям наемников «иностранного легиона» на территории ДНР.
В сообщении Минобороны РФ уточнялось, что в результате в районе населенных пунктов Славянск и Северск уничтожены свыше сотни зарубежных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне украинской армии.
Отмечалось, что такжее поражены танк, две бронемашины и восемь автомобилей.