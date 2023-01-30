Моравецкий заявил, что Польша может передать Украине истребители F-16 только при согласовании с НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша может направить Украине свои истребители F-16 только в координации с НАТО, заявил представителям СМИ премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

"Как это было несколькими месяцами ранее в контексте МиГов, так же и любая другая воздушная сила будет… передаваться в согласовании со странами НАТО… мы будем действовать в полной координации", - заявил Моравецкий, отвечая на вопрос, готова ли Польша направить Украине свои истребители F-16.

Ранее президент Польши Дуда пообещал лидеру Украины Зеленскому передать роту танков Leopard в рамках международной коалиции.

Также ранее стало известно, что Германия собирается передать Украине лишь самые старые танки Leopard 2. Немецкие СМИ уличили власти ФРГ в нежелании предоставлять ВСУ современные танки.