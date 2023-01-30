Лавров встретится с египетским коллегой Шукри 31 января 2023 года

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Во вторник - 31 января 2023 года - запланированы переговоры главы МИД России Сергея Лаврова со своим египетским коллегой Самехом Шукри, об этом РИА Новости сообщили в МИД РФ.

"Завтра запланированы переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с египетским коллегой", - уточнили в ведомстве.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Москве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой внешнеполитического ведомства Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Были также рассмотрены практические шаги по укреплению межрегионального и приграничного сотрудничества, взаимодействию в топливно-энергетической и космической сферах.

Также ранее сайт KP.RU писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН.