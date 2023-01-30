Amwaj.media: Иран подозревает Украину в причастности к атаке на Исфахан Фото: REUTERS

Иран рассматривает Украину в качестве потенциального виновника атаки на Исфахан, об этом сообщил информационный портал Amwaj.media.

«Украина фигурирует в числе потенциальных виновников», - говорится в сообщении портала со ссылкой на неназванного высокопоставленного источника в Тегеране.

Указывалось, что посол Украины вызван в МИД Ирана из-за заявления советника президента Украины Подоляка, в котором он дал понять, что атака дронов в Исфахане можетт иметь отношение к событиям на Украине. Подоляка написал, что «Украина вас предупредила».

Как писал сайт KP.RU, 28 января 2023 года в городе Исфахан в центральной части Ирана произошел сильный взрыв.

Сообщалось, что взрыв произошел на складе с боеприпасами на предприятии Минобороны Ирана. Как уточняли, пострадавших в результате взрыва не было.

Затем СМИ сообщили, что взрыв произошел в результате неудачной атаки беспилотников.

Минобороны Ирана заявило, что была проведена неудачная атака с использованием беспилотников.

29 января 2023 года телеканал Al-Arabiya заявил, что в атаке беспилотников на объект министерства обороны в иранском городе Исфахан участвовала авиация США.

30 января 2023 года телеканал Al-Jazeera сообщил, что предварительно, признаки теракта указывают на соучастие Израиля к атаке в Исфахане, расследование продолжается.