В Луганск приехал «ЗооДруг»

Фото: Пресс-служба проекта Зоодруг

Корм для кошек и собак (лечебный и ежедневный), консервы, медикаменты и сопутствующие зоотовары. Все это и много другое получили 13 приютов ЛНР, на попечении которых находятся более трех тысяч животных. А одно из конных хозяйств ЛНР получило сено для лошадей.

- «ЗооДруг» уже в третий раз привозит помощь в Луганск и местные жители, сотрудники приютов и волонтёры встречают ее с большим воодушевлением, - сказала Елена Шаройкина, председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ и инициатор кампании «ЗооДруг». - В феврале и марте мы сможем направить еще три фуры помощи на Донбасс и обеспечить всем необходимым для содержания и ухода за животными местных жителей, которые несмотря на тяжелейшую гуманитарную обстановку, продолжают о них заботиться.

Фото: Пресс-служба проекта Зоодруг

В Луганске фуру по традиции встречал председатель Общественной палаты ЛНР Алексеи Карякин.

- Общественники и неравнодушные жители снова протягивают нам руку помощи, оказывая поддержку не только жителям Донбасса, но и животным, - отметил он. - Мы благодарны «ЗооДругу» за заботу о друзьях наших меньших.

«Зоодруг» – всероссийская кампания по оказанию помощи животным Донбасса, запущенная по инициативе Комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды 31 марта 2022 года, которую реализуют ведущие зоозащитные фонды и организации страны. На сей раз сбор и отправка груза были организованы членом оргкомитета Всероссийской кампании «ЗооДруг» - фондом помощи животным «Ника» при поддержке Фонда президентских грантов. Фонд организовал пункт сбора помощи в торговом центре «Арена Плаза» в Москве, чтобы любой желающий мог поддержать кампанию ЗооДруг.

Фото: Пресс-служба проекта Зоодруг

Кстати, пункт работает ежедневно, участники акции могут принести туда корм и лекарства или пожертвовать средства на их покупку на саи те проекта: fond-nika.ru/zoodrug.

- В работе над проектом «Зоодруг» мы уделяем особенное внимание тому, какая именно помощь нужна животным в первую очередь, - говорит президент Благотворительного фонда помощи бездомным животным Вера Митина. - В фуре, которая уже доставлена в Луганск, находятся редкие медицинские препараты и лечебные корма, необходимые для содержания животных в тяжелом состоянии. Так мы можем не только обеспечивать приюты базовыми нуждами на месяцы вперед, но и оказывать экстренную помощь подопечным с серьезными приобретенными травмами и заболеваниями.

Фото: Пресс-служба проекта Зоодруг

При поддержке Фонда президентских грантов Фонд «НИКА» направит еще три фуры «ЗооДруга» в феврале и марте. Помощь получат приюты ДНР и ЛНР, которые содержат бездомных кошек и собак, а также лошадей, коз, свиней, грызунов и птиц.

Фото: Пресс-служба проекта Зоодруг

СПРАВКА «КП»

Всероссийская кампания по оказанию помощи зоопаркам и животным Донбасса, Херсонской и Запорожской областей «ЗооДруг» запущена по инициативе Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ 31 марта 2022 года. В рамках кампании «ЗооДруг» проводится сбор денежных средств, кормов, ветеринарных препаратов и строительных материалов, а помощь отправляется зоопаркам, зооуголкам, конно-спортивным клубам и приютам ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Пункт приёма помощи «ЗооДруг» действует в общественном центре сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса в здании Общественной палаты РФ на Миусской площади с 31 марта 2022 года.

Вся информация о принимаемой помощи и новости публикуются в официальном телеграм-канале всероссийской кампании «ЗооДруг»: https://t.me/zoo_drug