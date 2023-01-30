Bild: В ВСУ жалуются на тяжелую ситуацию под Артемовском Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины оказались в тяжелом положении под Артемовском, об этом сообщил корреспондент Bild Юлиан Репке в соцсети Twitter.

«Если я опубликую все то, что украинские солдаты рассказали мне о ситуации под Артемовском, вы, вероятно, назовете меня российским пропагандистом», - заявил журналист.

В публикации содержатся короткие заметки и видеорепортажи из зоны спецоперации на Украине. Корреспондент придерживается проукраинской позиции, но был вынужден признать неприятную правду.

Репке отметил, что российская артиллерия беспрерывно наносит массированные удары по украинским позициям.

В своем видеоролике он подчеркнул, «…тридцать минут, что мы здесь, не прекращается артиллерийский огонь. Буквально каждые пять секунд, затем минута тишины и снова. В это сложно поверить».

Как писал сайт KP.RU, 30 января 2023 года врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Аремовске ведутся ожесточенные бои, российские войска продолжают продвижение.

Он отметил, что еще преждевременно говорить об оперативном окружении города силами России.

Пушилин пояснил, что идут позиционные противостояния, но на основных участках видно продвижение вперед.

27 января 2023 года командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сказал, что Вооруженные силы России завершают оперативное окружение Артемовска.

Он подчеркнул, что почти все маршруты продвижения для противника уже перекрыты.

Алаудинов добавил, что один маршрут остается, по которому они еще более-менее могут передвигаться, и то, он уже в большинстве своем находится под нашим контролем.

Ранее 20 января 2023 года Пушилин сообщал, что российские силы близки к оперативному окружению города Артемовск.