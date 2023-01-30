Эколог Леванова заявила о возможности получать энергию из навоза Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении "ШЭР" Аида Леванова рассказала, что энергию можно получать из самых неожиданных источников.

По ее словам, уже сейчас есть способ генерации энергии с помощью рек, вулканов, а также биологических отходов.

- Отдельно стоит сказать про возможность получать электричество из всего живого. Например, биогаз. Так электричество можно создавать из биотходов, обычных бытовых очистков. Биогаз в том числе можно получать и из навоза домашнего скота ...энергию уже умеют получать даже из человеческих фекалий, - рассказала эксперт в беседе с изданием Lenta.ru.

Эколог добавила, что со временем появляются новые технологии, которые удается создать ученым.

Ранее ФАН писал, что эколог Аида Леванова считает необходимым запретить одноразовую пластиковую посуду нужно не только в России, но и во всем мире. Эксперт обратила внимание, что даже изготовленная из кукурузы посуда, которую отправят на свалку, "будет бессмысленно гнить".