Командир танкового подразделения с позывным Арцах рассказал об атаках ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинские войска атакуют нагло и по шаблону, об этом сообщил командир танкового подразделения с позывным Арцах в интервью РИА Новости.

«Они очень близко подъезжают, не жалеют ни технику, ни людей», - уточнил офицер.

Арцах отметил, что противник ведет себя более однотипно, чем российские военнослужащие.

Танкист добавил, что российским бойцам приходится принимать нешаблонные решения, чтобы удивить и запутать украинскую сторону.

Он заявил, что россияне, в отличие от противника, заботятся о своих сослуживцах.

По его словам, «меня всегда учили: в первую очередь личный состав, на втором месте — вооружение, на третьем — секретные документы».

Арцах подчеркнул, что танки - это техника, ее можно заменить, а человеческую жизнь не вернуть.

Как писал сайт KP.RU, журнал Bild сообщил, что ВСУ оказались в тяжелом положении под Артемовском.

Отмечалось, что российская артиллерия беспрерывно наносит массированные удары по украинским позициям.

30 января 2023 года российские артиллеристы нанесли удар по украинской военной базе в городе Очаков, где расположено одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций.

Указывалось, что среди ликвидированных были британские наемники, которые готовили украинских боевиков по совершению диверсий в акваториях Черного и Азовского морей.

Ранее 19 декабря 2022 года военные группы «Викинг» Западного военного округа уничтожили опорный пункт с иностранными наемниками в районе Марьинки в ДНР.

Уточнялось, что в здании, по которому был нанесен удар противотанковой управляемой ракетой, находилось до роты иностранных наемников.