Озвучена главная хитрость мошенников Фото: Shutterstock

Эксперты по информационной безопасности PRO32 и психолог Анастасия Ивкина рассказали россиянам, что киберпреступники нередко запугивают своих потенциальных жертв.

Дело в том, что аферисты пытают лишить людей возможности мыслить рационально, подталкивая к импульсивным решениям. В частности, злоумышленники используют страх жертвы в качестве инструмента. Об этом пишет Lenta.ru.

Эксперты поясняют, что страх с точки зрения физиологии и психологии является защитным механизмом. Его роль - показать, что есть угроза, на которую необходимо отреагировать. Человек, испытывающий страх, часто принимает импульсивное решение, и только потом думает, было ли оно хорошим. Эта хитрость и служит инструментом, которым активно пользуют телефонные мошенники и киберпреступники.

Ранее ФАН писал, что в последнее время люди опасаются отвечать на звонки с незнакомых номеров, чтобы не стать жертвой мошенников, чьи методы воздействия становятся все тоньше и изощреннее. Как считают эксперты, аферисты будет стараться ввести жертву в состояние стресса, чтобы подтолкнуть к необдуманным поступкам.

Также "Известия" сообщали, что жительница Санкт-Петербурга лишилась 385 тыс. рублей из-за мошенников, убедивших ее взять кредит для участия в кастинге модельного шоу. Девушка оформила кредит в размере 385 тыс. рублей, при этом место в участниках шоу ей предоставлено не было.