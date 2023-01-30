NDP: ВС Польши рискуют потерять 10% личного состава из-за массового увольнения военнослужащих

NDP стало известно, что заявления о выходе на гражданку на конец января 2023 года подали почти 9 тысяч военнослужащих Фото: REUTERS

В 2022 году Минобороны Польши предполагало, что в конце января 2023 года армию покинет около 6000 человек. Однако уже осенью стало ясно, что этот масштаб может быть даже вдвое больше - 10% личного состава ВС республики. Об этом пишет издание NDP.

Издание отмечает, что в конце прошлого года Минобороны Польши начало "лихорадочно искать решения", которые остановили бы "лавину увольнений" из армии.

"Принятый правительством проект закона о бюджете на 2023 год предполагает рекордные расходы на оборону в размере 97,4 млрд злотых, инфляцию на уровне 9,8 процента и валоризация (переоценка) жалованья солдат. Однако ежегодное повышение численности военнослужащих, предусмотренное Специальным законом, было перенесено с января на март", - пишет СМИ.

Это беспрецедентный шаг, говорится в публикации, потому что до сих пор валоризация зарплат происходила в январе и прибавлялась к пенсиям тех, кто уволился из армии в начале года. Таким образом, солдатам, планирующим уйти со службы в конце января 2023 года, был дан четкий сигнал о том, что запланированной с 1 марта валоризации окладов и пенсий они не получат.

Между тем правительство даже не скрывало, что изменение даты предоставления прибавок было направлено на то, чтобы остановить волну увольнения солдат и офицеров со службы.

NDP отмечает, что это был не единственный шаг Минобороны по сохранению солдат в армии. Министерство также намерено ввести новые правила назначения служебных надбавок. Внесенное изменение заключается в том, что после 15 лет службы военнослужащий будет получать в качестве надбавки 5% от оклада и далее по возрастанию.

"Так что Минобороны щедро высыпало копейки, но остановить огромную волну ухода солдат из армии так и не удалось", - подчеркнули в издании.

Из нескольких независимых источников, связанных с Минобороны и армией, NDP стало известно, что заявления о выходе на гражданку на конец января 2023 года подали почти 9 тысяч военнослужащих.