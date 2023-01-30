Экс-советник Кучмы Олег Соскин призвал объявить импичмент Зеленскому Фото: REUTERS

Действия президента Украины Владимира Зеленского нарушают конституцию страны, за что ему должен быть объявлен импичмент, об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Он отметил, что Зеленский разгромил Конституционный суд и незаконно отстранил от власти главу Конституционного суда.

Соскин спросил, почему не начали процедуру импичмента Зеленского за нарушение Конституции?

По его мнению, Зеленский фактически узурпировал власть, не предоставляя правдивой информации о потерях ВСУ.

Экс-советник подчеркнул, что мы, простые граждане Украины, не знаем, «сколько уже ушло в мир иной десятков тысяч, сколько инвалидами стало».

Как писал сайт KP.RU, 26 января 2023 года Соскин сообщил, что спецслужбы и чиновники Запада потребовали от Зеленского усилить контроль за денежными потоками и начать борьбу с коррупцией среди своих соратников, чтобы продолжить предоставление военной и финансовой помощи.

По его мнению, Зеленскому выдвинули ультиматум и были продемонстрированы схемы разворовывания.

Он добавил, что Зеленскому были поставлены крайне жесткие условия предоставления дальнейшей финансовой и военной помощи.

21 января 2023 года Олег Соскин заявлял, что Зеленский незаконно убирает неугодных ему политиков, но ему самому можно выдвинуть обвинения за работу на российском телевидении.

Он отметил, что Зеленский на выступлениях в России прославлял Путина и других.

Соскин подчеркнивал, что текущая политика киевского режима по преследованию неугодных политиков- противозаконна.

Он приводил в каестве примера необоснованное снятие с должностей руководителя Конституционного суда и мэра Чернигова.

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