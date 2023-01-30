Экс-посол США в РФ Макфол заявил, что Запад может обязать Зеленского не использовать поставленное оружие по территории России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В обмен на западное оружие Владимир Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о его неприменении для нанесения ударов по территории России, об этом заявил экс-посол США в России Майкл Макфол журналу Foreign Affairs.

Макфол предложил США и их союзникам предоставить Украине БМП, системы ПВО, РСЗО и боеприпасы.

«В обмен на получение этого оружия... Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о неиспользовании этого оружия для нанесения ударов по целям на территории России», - написал бывший посол.

Как писал сайт KP.RU, 16 июля 2022 года Макфол заявил, что многие жители США, в том числе представители научного сообщества, разделяют позицию российского президента Владимира Путина об историческом единстве России и Украины.

Он отмечал, что многие американские специалисты также помнят, что Украина и Россия ведут свою историю с единого Древнерусского государства.

Макфол подчеркнул, что Вашингтону совместно с Киевом следует реализовать некую образовательную программу, при помощи которой мир обучат новой истории Украины, которая будет выгодна Западу.

В мае 2022 года Макфол заявил, что американские дипломаты, обещавшие Киеву возможное вступление в НАТО на протяжении прошлых лет, лгали.

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