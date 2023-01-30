Asia Times: Украина будет полностью раздавлена натиском России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на обещания стран НАТО предоставить тяжелое вооружение, Украина не сможет долго противостоять Вооруженным силам России, об этом написал обозреватель Брэндон Вейхерт в статье для Asia Times.

«Логистика, география и арифметика по-прежнему имеют значение в военных действиях. К сожалению, для Киева, эти факторы сейчас работают против него», - заявил Вейхерт.

Он подчеркнул, что Украина будет раздавлена в течение следующих шести месяцев натиском полностью подготовленной России.

Журналист отметил, что новые поставки не помогут президенту Украины Владимиру Зеленскому, а только приведут к большим потерям.

По его мнению, НАТО истощит свои собственные запасы оружия и казну и поставит мир на грань еще одного глобального конфликта великих держав — и все напрасно.

Как писал сайт KP.RU, замглавы российского МИД Сергея Рябков заявил, что поставки оружия Украине являются циничной игрой Вашингтона, которая закончится плохо.

Он назвал США «главным дирижером» и «основным выгодоприобретателем» в украинском кризисе.

Дипломат отметил, что Вашингтон рассматривает Украину как испытательный полигон для обкатки различных систем вооружений и способы их применения.

Ранее правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи.

28 января 2023 года Дмитрий Медведев прокомментировал грядущую поставку вооружения и тяжелой военной техники, заявив, что третья мировая война начнется не на танках или истребителях.

Медведев отметил, что защита никому не нужной в Европе Украины не спасёт от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что. Во-вторых, если третья мировая война начнётся, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно – всё в труху.

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