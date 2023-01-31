Экс-президент Украины Порошенко заявил, что Минские соглашения позволили Киеву укрепить армию

Порошенко рассказал, в чем было значение Минских соглашений для Украины.
Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО
Минские соглашения позволили Украине не только реформировать вооруженные силы, но и создать международную антироссийскую коалицию. Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.
«Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции», - цитирует ТАСС интервью Порошенко в документальном фильме ВВС «Путин против Запада».
Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения позволили «дать Украине время», чтобы страна стала сильнее. И политик указала, что, по ее мнению, Украина и использовала это время.
С Меркель согласился экс-президент Франции Олланд, который заявил, что Минские соглашения дали время Украине усилить свой военный потенциал.
Что такое Минские соглашения и почему они не выполнялись, читайте здесь на KP.RU.