Экс-президент Украины Порошенко заявил, что Минские соглашения позволили Киеву укрепить армию

Порошенко рассказал, в чем было значение Минских соглашений для Украины. Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Минские соглашения позволили Украине не только реформировать вооруженные силы, но и создать международную антироссийскую коалицию. Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

«Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции», - цитирует ТАСС интервью Порошенко в документальном фильме ВВС «Путин против Запада».

Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения позволили «дать Украине время», чтобы страна стала сильнее. И политик указала, что, по ее мнению, Украина и использовала это время.

С Меркель согласился экс-президент Франции Олланд, который заявил, что Минские соглашения дали время Украине усилить свой военный потенциал.

Что такое Минские соглашения и почему они не выполнялись, читайте здесь на KP.RU.