МВФ изменил прогноз по российской экономике в 2023 году Фото: REUTERS

Международный валютный фонд (МВФ) обновил свой прогноз в отношении динамики развития российской экономики в ткущем году. Теперь, согласно прогноза МВФ, экономику России ожидает рост на 0,3% ВВП вместо ранее предсказанного падения на 2,3% ВВП. Об этом сказано в документе фонда, опубликованном на сайте организации.

Уточняется, что в 2022 году в России не произошло прогнозировавшегося ранее экономического спада на 3,4%, а теперь теперь его оценивают в 2,2%, за чем последует умеренно позитивный рост в 2023 году. Уточняется, что в следующем году в России прогнозируют рост уже на 2,1% ВВП.

Мировая экономика в 2023 году, согласно прогнозам, вырастет на 2,9%, тогда как в 2022 году она выросла на 3,4%, а в 2024 - на 3,1%. По оценке фонда, также в текущем году замедлится и общемировая инфляция с 8,8% в прошлом году до 6,6% в нынешнем году и 4,3% в 2024 году.

Отмечается, что наиболее заметный рост ВВП в этом году ожидается в Индии, Китае и Филиппинах, где прогнозируют рост в 6,1%, 5,2% и 5%, соответственно.