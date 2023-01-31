Рогов заявил, что украинские войска создали новый эшелон обороны в пригородах Запорожья Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали новый рубеж обороны в ближайших пригородах Запорожья, что расположено недалеко от потери села Каменское на берегу Днепра из-за успешных действий российских войск на запорожской линии боевого соприкосновения. Об этом во вторник, 31 января, сказал член главного совета администрации региона, руководитель местного общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Каменское сегодня уже не под контролем боевиков ВСУ, поэтому они переместились на Плавни и Степногорск и создали новый эшелон обороны в Балабино, Кушугуме и Камышевахе, ближайших пригородах Запорожья», - приводит ТАСС слова Рогова.

Напомним, на прошлой неделе, 23 января, Рогов заявил, что украинские войска отошли от села Каменское Запорожской области, отметив также важность Каменского для дальнейшего продвижения российской армии.