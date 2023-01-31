Клинический психолог Макухина призвала не игнорировать слова ребенка о желании умереть Фото: Михаил ФРОЛОВ

Клинический психолог и нейропсихолог детской клиники «Фэнтези» Мария Макухина призвала родителей не игнорировать слова ребенка о смерти. В зависимости от контекста, когда была сказана фраза, это может быть просто усталость, но может и тревожный симптом. Если ребенок говорит: «так устал, сейчас умру», то стоит посочувствовать ему, это просто фигура речи. А вот слова про смерть и стремление причинить себе смерть в сложный жизненный период – это повод срочно исправлять ситуацию.

Если ребенок часто говорит о смерти, то не стоит думать, что «он просто хочет привлечь к себе внимание». Подобное замечание должно быть встречено очень серьезно. Значит, что ребенку очень плохо и ему нужна помощь.

Не нужно обесценивать его слова или стараться утешить лекциями, что жизнь прекрасна. Дайте ребенку выразить эмоции.

- Скажите: «я вижу, что тебе сейчас очень плохо» или «расскажи, почему у тебя появилось такое желание» – это сработает, если у ребенка с родителем выстроены безопасные доверительные отношения, - говорит психолог "Газете.Ru".

Если разговоры о смерти появились без видимых причин или уже были попытки суицида, то обратитесь в организацию, где занимаются психологической помощью в таких ситуациях.

Психолог поможет снять острую ситуацию и предостеречь от суицида.

- Одним из первых шагов будет создание вместе с ребенком так называемого «плана безопасности». А для начала выяснить, что предшествует таким мыслям, - говорит эксперт.

Погуляйте вместе, почитайте любимую книгу, пригласите домой друзей.

Стоит понимать, что умеренные физические нагрузки помогают снизить тревожность и улучшить эмоциональное состояние. Нужно создавать безопасное доверительное пространство, в котором ребенок сможет свободно высказываться и выражать свои чувства.

Главный внештатный психиатр Москвы, главврач ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница №1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ», профессор Георгий Костюк отметил RT, что депрессию нельзя считать заболеванием, не требующим лечения: в ряде случаев её исход может быть весьма плачевным.

Тем временем, фразы: «Сядь ровно! Не горбись» не стоит игнорировать. Сутулость говорит о повышенном стрессе и ухудшает здоровье, передает Пятый канал.

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