Диетолог назвала наименее вредную для организма колбасу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врач-диетолог клиники «Медассист» Галина Мезенцева назвала наименее вредные виды колбасы. По словам эксперта, лучше отдавать предпочтение вареному изделию, так как оно не проходит этапы жарки и копчения.

Но и она сделана из переработанного «красного» мяса, что увеличивает риск развития онкологических заболеваний.

В копченых продуктах содержится много соли и насыщенных животных жиров, а это вредно для людей, страдающих заболеваниями сердца, сосудов, гипертонией, лишним весом, подагрой.

Свести к минимуму потребление таких колбас стоит и тем, кто мужается от болезней ЖКТ и проблемах с почками, пишет "Газета.ru".

Обработанные продукты из «красного» мяса (сосиски, ветчины, колбасы, солонина, вяленое мясо, мясные консервы и полуфабрикаты) являются канцерогеном первой группы, что усиливает риск многих заболеваний.

А вот самой полезной можно назвать «Докторскую» вареную колбасу. В советское время она была натуральной, сегодня делать такой продукт очень дорого. Так что надпись «сделано по ГОСТ» никак не отличает от «сделана по техническим условиям».

При выборе продукта нужно обращать внимание на состав. Если много белка, то продукт относится к категории А. Чем больше белка и меньше жира, тем лучше.

- Помните, что наибольший вред для организма наносят не отдельные «вредные» продукты, а нехватка полезных продуктов в рационе, таких как овощи, фрукты, цельнозерновые крупы, бобовые, орехи, – заключила диетолог.

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