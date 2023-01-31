В Турции заявили, что США давят на страну с требованием ввести санкции против России Фото: Иван МАКЕЕВ

Соединенные Штаты давят на Турцию с требованием ввести санкции в отношении России, об этом заявил турецкий экономист Барту Сорал.

“Американская сторона давит на нас (на Турцию - прим. ред.), требуя ввести эмбарго против РФ, но серьезных санкций нет... Президент (Тайип Эрдоган - прим. ред.) проводит свою политику в отношении России. Он устанавливает теплые взаимоотношения с Россией…”, - цитирует эксперта издание Ayd nl k.

Также Сорал отметил, что если провести глубокое исследование общественного мнения среди жителей Турции, то станет очевидно, что "антиамериканские и антизападные настроения находятся на пике".

Ранее сайт KP.RU писал, что Турция не вводит санкций, чтобы стать “окошком в Европу” для россиян. Страна может укрепить свои позиции в качестве транспортного хаба и туристического центра.

Также ранее Эрдоган заявил, что Турция не собирается вводить санкции против России. Турецкий лидер призвал Москву и Киев сесть за стол переговоров.