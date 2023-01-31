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НовостиПолитика31 января 2023 7:49

Марочко сообщил, что Украина работает над сюжетами для дискредитирующих российскую армию видео

Цель этих видео - поднять морально-психологическое состояние украинских военных
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Марочко сообщил, что Украина работает над сюжетами для дискредитирующих российскую армию видео

Марочко сообщил, что Украина работает над сюжетами для дискредитирующих российскую армию видео

Фото: REUTERS

Киевский режим готовит несколько сюжетов, дискредитирующих российскую армию, рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В целях поднятия морально-психологического состояния украинских военных, а также дискредитации ВС России в зоне проведения СВО отмечена работа представителей СМИ и прозападных пропагандистов. Главная задача продемонстрировать мнимые успехи ВСУ и проблемы в рядах российской армии", – сказал Марочко, ссылаясь на свои источники.

Ранее в Крыму ФСБ задержала двух девушек за дискредитацию вооруженных сил России. Об этом КП-Крым сообщили источники в силовых структурах. на девушек было заведено административное дело. Каждая из них должна заплатить штраф по 50 тысяч рублей.

Также ранее сайт SPB.KP.RU писал, что более 30 жителей Санкт-Петербурга оштрафовали за дискредитацию российской армии. Всего в суды поступил 51 протокол по соответствующей статье КоАП РФ.