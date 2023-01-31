Марочко сообщил, что Украина работает над сюжетами для дискредитирующих российскую армию видео Фото: REUTERS

Киевский режим готовит несколько сюжетов, дискредитирующих российскую армию, рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В целях поднятия морально-психологического состояния украинских военных, а также дискредитации ВС России в зоне проведения СВО отмечена работа представителей СМИ и прозападных пропагандистов. Главная задача продемонстрировать мнимые успехи ВСУ и проблемы в рядах российской армии", – сказал Марочко, ссылаясь на свои источники.

Ранее в Крыму ФСБ задержала двух девушек за дискредитацию вооруженных сил России. Об этом КП-Крым сообщили источники в силовых структурах. на девушек было заведено административное дело. Каждая из них должна заплатить штраф по 50 тысяч рублей.

Также ранее сайт SPB.KP.RU писал, что более 30 жителей Санкт-Петербурга оштрафовали за дискредитацию российской армии. Всего в суды поступил 51 протокол по соответствующей статье КоАП РФ.