МИД России: Запад начал осознавать, что к украинскому конфликту привели провокации США Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что на западные страны постепенно начинают понимать, что в основе всего украинского кризиса лежит провокационная политика Вашингтона.

«Но вы посмотрите: то тут, то там проявляется и дополнительное просветление, дополнительная позиция о том, что, оказывается, в основе всей ситуации вокруг Украины лежит американская провокация», - заявила дипломат в эфире «Соловьёв LIVE», отмечая, что осознание этого приходит уже приходит и в западные страны.

Как отметила Захарова, Москва понимает данную ситуацию, и поэтому многие годы старается рассказать другим, а сейчас осознание этого приходит уже к западным специалистам и журналистам. По ее словам, сейчас уже «кто-то робко, кто-то более настойчиво говорит о том, что провокативность, очевидно, и привела к таким последствиям».

Представитель российского внешнеполитического ведомства также указала на то, что провокационные действия исходят из США, а в виде примера она привела Минские соглашения, которые находятся в «плоскости фальсификации подходов государств к международно-правовой сфере».