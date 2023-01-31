Французский политик Филиппо считает, что стратегия НАТО способна спровоцировать Третью мировую войну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо предостерег об угрозе третьей мировой войны из-за стратегии, которую проводит НАТО.

"Китай официально требует от Соединенных Штатов прекратить поставки вооружения оружия Украине! Это становится очень… серьезным! Мы будем идти к третьей мировой войне или прекратим следовать, подобно пуделям, за НАТО и ее американской стратегией войны?!", - написал политик в своем Twitter-аккаунте.

Ранее Филиппо предупредил о рисках Третьей мировой войны в случае поставок Украине танков Leopard и Abrams. При этом Франция все еще может пойти по пути деэскалации и мира, считает он.

Также Флориан Филиппо считает безумием план Макрона по Украине. Речь шла о заявлении французского лидера о возможных поставках танков ВСУ.