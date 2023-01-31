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НовостиПолитика31 января 2023 8:37

Французский политик Филиппо считает, что стратегия НАТО способна спровоцировать Третью мировую войну

Ситуация становится очень серьезной, предупредил глава движения “Патриоты”
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Французский политик Филиппо считает, что стратегия НАТО способна спровоцировать Третью мировую войну

Французский политик Филиппо считает, что стратегия НАТО способна спровоцировать Третью мировую войну

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо предостерег об угрозе третьей мировой войны из-за стратегии, которую проводит НАТО.

"Китай официально требует от Соединенных Штатов прекратить поставки вооружения оружия Украине! Это становится очень… серьезным! Мы будем идти к третьей мировой войне или прекратим следовать, подобно пуделям, за НАТО и ее американской стратегией войны?!", - написал политик в своем Twitter-аккаунте.

Ранее Филиппо предупредил о рисках Третьей мировой войны в случае поставок Украине танков Leopard и Abrams. При этом Франция все еще может пойти по пути деэскалации и мира, считает он.

Также Флориан Филиппо считает безумием план Макрона по Украине. Речь шла о заявлении французского лидера о возможных поставках танков ВСУ.