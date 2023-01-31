В России за сутки госпитализировали 1337 человек с COVID-19 Фото: REUTERS

За минувшие сутки, к 31 января 2023 года, в России зафиксировано 5 792 случая заражения коронавирусом, против 5 979 днем ранее. Число смертей от ковид достигло 45, против 38 от 30 января, соответственно. Об этом информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 21 950 192 случаев заражения и 395 067 летальных исходов к 31 января соответственно.

Число выздоровлений выросло за сутки на 6 102 против 3 861 днем ранее, до 21 349 279.

Количество госпитализаций достигло 1337 заболевших, что говорит о росте в сравнении с предыдущим днем на 251,8%, 380 человек от 30 января. Число госпитализаций уменьшилось в 5 регионах и увеличилось в 74, в 6 ситуация не изменилась.

Вчера, 30 января 2023 года, спустя три года с момента официального объявления пандемии коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ во главе с доктором Тедросом Гебрейесусом собрался для того, чтобы обсудить официальный статус ковида. Постановление гласит, что распространение коронавируса «по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (PHEIC)». Отмечается, однако, что «пандемия COVID-19, вероятно, находится на переходном этапе».