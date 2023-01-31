Суд в Москве оштрафовал на 4 млн рублей Twitch, не удаливший эфир с экс-советником президента Украины Арестовичем Фото: скриншот

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей стриминговый сервис Twitch, который не удалил эфир с бывшим советником офиса украинского президента Алексеем Арестовичем.

«Признать Twitch Interactive, Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей», - приводит РИА Новости слова судьи Тимура Вахрамеева.

Протокол о максимальном штрафе в 4 миллиона рублей, был составлен за неудаление фейков о специальной военной операции, в том числе в интервью с Арестовичем. Как уточняется, ни одна из сторон не явилась в суд, а в зале были только несколько журналистов.

Напомним, на прошлой неделе Арестович написал заявление на увольнение, сказав о том, что совершил «принципиальную ошибку», а прошение об отставке, по его словам, было примером «цивилизованного поведения».

Незадолго до этого украинские чиновники обвинили советником офиса украинского президента во лжи после того, как тот заявил, что ракета, обрушившая подъезд многоэтажки в Днепре, была сбита системой противовоздушной обороны (ПВО) Украины.