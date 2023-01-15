Арестович признал, что взрыв дома в Днепре произошел из-за действий украинских систем ПВО Фото: ru.wikipedia.org

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович в воскресенье, 15 января, признался, что ракету, которая обрушила подъезд многоэтажки в Днепре, сбила система противовоздушной обороны (ПВО) Украины

«Ее сбили, она упала на подъезд... Она взорвалась, когда упала», - заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского, комментируя взрыв в Днепре.

Напомним, днем ранее, 14 января, звуки взрывов были слышны в Киеве, Буче, Очакове, а также подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области. Как сообщали местные средства массовой информации, этому не предшествовало объявление воздушной тревоги. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе города, куда направили экстренные службы. Сообщалось, что в результате взрывов был поврежден объект инфраструктуры.