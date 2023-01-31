В Екатеринбурге скончалась девочка, удушившаяся шарфом на горке в детском саду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурга скончалась 4-летняя девочка, пострадавшая во время прогулки в детском саду № 180. Малышка умерла в ночь на 31 января в больнице, пишет "КП-Екатеринбург" со ссылкой на источник в силовых структурах.

- Ребенок умер в ночь на 31 января в палате детской больницы, - уточнил информатор.

Также по его словам, вероятнее всего, после трагедии может быть возбуждено уголовное дело по статье 109 УК "Причинение смерти по неосторожности".

Трагический инцидент произошел 25 января. В тот день девочка была в детском саду. Ребенок отправился кататься с горки, но случайно застрял головой в ограждении. Ситуацию усугубил шарф, который начал сдавливать шею малышке.

- Группа уже собиралась уходить с прогулки ...Внезапно девочка пропала из поля зрения воспитателя и попыталась вырваться с горки самостоятельно. Но сделала только хуже. Шарф стал сдавливать шею, и малышка потеряла сознание, - рассказал источник "КП-Екатеринбург".

Ребенка увезли в больницу на скорой. После случившегося местная прокуратура начала проверку.