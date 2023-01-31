Губернатор Сергей Цивилев: В Кузбассе можно будет бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусства

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Со следующего учебного года в Кемеровском филиале Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) второе высшее образование можно будет получить бесплатно, сообщил глава Кузбасса Сергей Цивилев. При этом возраст абитуриентов не ограничен. О наборе в вуз будет объявлено в мае 2023 года.

«То, что постановлением председателя правительства РФ Михаила Мишустина кузбасский вуз включен в перечень образовательных учреждений, где жители страны могут бесплатно получить второе и последующее высшее образование в области искусства, - большая степень доверия для нас и высокая оценка той работе, которую уже проводят преподаватели Кемеровского филиала РГИСИ, - отметил Сергей Цивилев. - Для региона это прекрасная возможность привлечь талантливых людей».

Желающие получить бесплатно второе высшее образование смогут поступить на специальности «Режиссура театра» и «Режиссура кино и телевидения». Учиться можно будет только очно.