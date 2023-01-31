Пушилин объяснил темпы операции по освобождению ДНР

Денис Пушилин Фото: Иван ВИСЛОВ

Процесс освобождения территории ДНР сложный, но военные делают для этого все возможное на всей линии обороны, рассказал Радио “Комсомольская правда” врио главы республики Денис Пушилин.

“Процесс освобождения территории Донецкой Народной Республики, он непростой по ряду или по целому комплексу причин. Потому что действительно у противника нет никаких для себя личных заслонов или каких-то ограничений. Если у них есть возможность наносить ущерб нашим населенным пунктам, гражданской инфраструктуре, объектам критической инфраструктуры, они обязательно это делают. Это не вопрос, будут или не будут. Будут, если у них есть такая возможность…”, - сказал Пушилин.

Также врио главы ДНР добавил, что военные делают все возможное и даже невозможное на всей линии обороны. При этом, по его словам, процесс освобождения идет не такими быстрыми темпами, как хотелось бы.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

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