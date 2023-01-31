Пушилин объяснил важность Артемовска и Угледара для украинских войск Фото: Иван ВИСЛОВ

Командование Вооруженных сил Украины не считается с потерями живой силы в боях за Артемовск и Угледар Донецкой народной республики, поскольку эти города имеют важное стратегическое значение, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Они перемололи достаточно большое количество украинских солдат, не считались абсолютно с жертвами. В плане стратегических моментов Артемовск имеет значение, потому что после его освобождения открывается направление в сторону Краматорска, Славянска, и для противника это будет ощутимый такой урон в плане удержания позиций. Но не менее ощутимым для них будет и потеря Угледара», – сказал политик в эфире радио «Комсомольская правда».

По мнению Пушилина, ВСУ начали перебрасывать новые резервы в район этих населенных пунктов, поскольку Киев осознает последствия потери контроля над ними. Он отметил, что командование украинской армии не отдавало никаких приказов на отступление или сохранение жизней своих военнослужащих в боевых действиях за эти города.

Вместе с тем, считает врио главы ДНР, руководство Украины придало некий символизм своим усилиям по удержанию Артемовска, так же, как и Соледара. По его словам, несмотря на малочисленность города, от Киева звучали посылы в СМИ о несокрушимости Соледара, и теперь такая же история происходит с Артемовском.

Напомним, накануне российские войска разбили танковую бригаду ВСУ в Угледаре и заняли более выгодные рубежи.

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