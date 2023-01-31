Пушилин впервые рассказал о своей семье

Денис Пушилин Фото: Иван ВИСЛОВ

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин впервые публично рассказал про своею семью.

В эфире радио "Комсомольская правда" политик рассказал, что он жена. Вместе с супругой они воспитывают троих детей.

- Женат, трое дочек у меня. Всегда хотел сына. Останавливаться не намерен, - рассказал Пуиишин. - Жена занималась вместе с нашим омбудсменом по детям. Интернаты, детские дома. Это в период еще до эвакуации. Как только эвакуацию провел, она сейчас уделяет больше внимания художественной гимнастике. У меня младшие дочки занимаются художественной гимнастикой.

Также он признался, что восхищается своими детьми, ведь они много времени проводят на тренировкам.

- По шесть-семь часов в день (тренируются). С одним выходным в неделю. И это на протяжении нескольких лет. У меня средняя дочка сейчас кандидат в мастера спорта, а младшая за ней тоже тянется, - пояснил он.

Что касается супруги Пушилина, то, по словам врио главы ДНР, сейчас она занимается еще тем, что старается выстроить работу спортивной федерации художественной гимнастике ради участия спортсменов республики в соревнованиях.

- Жена является почетным президентом федерации (по гимнастике) ... (добивается) участия наших спортсменок ДНР в разных соревнованиях, в российском первенстве и прочее. Это ее основное направление. А для меня самое главное, что она не отвлекает меня от работы. Меня это устраивает, - рассказал Пушилин в эфире радио "Комсомольская правда".

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