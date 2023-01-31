Прокурор попросил заочно приговорить журналиста Невзорова* к девяти годам колонии Фото: Олег ЗОЛОТО

Государственный обвинитель попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать журналиста Александра Невзорова* на девять лет.

«Прошу признать Невзорова* виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«д» ч.2 ст.207.3 УК РФ, назначив ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима», – сказал прокурор в ходе прения сторон.

Как писал сайт kp.ru, ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Александра Невзорова*. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации».

В мае прошлого года журналист был объявлен в розыск. Нездолго до этого он был включен Министерством юстиции России в список СМИ-иноагентов.

*СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента