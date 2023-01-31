Путин поручил улучшить условия для экспорта созданной с ИИ продукции к 1 сентября 2023 года

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поручил к 1 сентября текущего года обеспечить более благоприятные условия для экспорта российской продукции продукции, разработанной с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ).

"Правительству России совместно с ассоциацией "Альянс в сфере искусственного интеллекта" и другими заинтересованными организациями обеспечить... более благоприятные условия для экспорта российской продукции, созданной с использованием технологий ИИ", - отмечается в тексте поручения.

Также президент дал указание обеспечить изменение требований и норм, которые препятствуют внедрению технологий ИИ в экономических отраслях и соцсфере.

Ранее сайт KP.RU писал, что информированность и доверие россиян к технологиям ИИ повысились за последний год. Технологиям искусственного интеллекта (ИИ) чаще доверяет молодежь 18-24 лет, люди с высшим образованием, материально обеспеченные и более осведомленные россияне.

Также ранее исследование показало, что искусственный интеллект уничтожит человечество. Научить доброте машину не получится – мешают законы математики, говорят ученые.