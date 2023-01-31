Telegraph: Британия обучила 10 тысяч военных ВСУ и планирует обучить еще 40 тысяч Фото: REUTERS

Британия обучила 10 тысяч украинских военнослужащих и планирует обучить еще 40 тысяч в 2023-м году, сообщило издание Telegraph со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.

"Он (министр обороны Британии Бен Уоллес - прим. ред.) сказал, что Британия продолжает играть крайне важную роль в оснащении и обучении украинской армии: 10 тысяч украинских военнослужащих уже прошли обучение у своих британских коллег, а в текущем году планируется обучить еще 40 тысяч", - цитирует издание заявление представителя британского правительства.

Также, по словам представителя, Уоллес заявил, что "Британия будет работать над тем, чтобы украинские военнослужащие могли максимизировать пользу от нового вооружения, которое они получают".

Ранее сайт KP.RU писал, что Пентагон намерен обучить украинских военных обращению с американскими гаубицами и другими видами вооружений.Также ранее посол Антонов заявил, что решение США обучать украинских военных работе с Patriot подтверждает участие США в конфликте. Дипломат заявил, что российская сторона предупредила США об опасности таких действий.