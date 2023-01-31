Independent: ЕС стоит на пороге природной катастрофы Фото: REUTERS

В последние годы сильная засуха в Европе мешает пополнению запасов грунтовых вод, теперь ЕС стоит на пороге природной катастрофы, об этом написала газета The Independent.

«Согласно новому исследованию, опубликованному в научном журнале Geophysical Research Letters, сильная засуха разрушает естественную среду обитания животных, вредит сельскому хозяйству и приводит к серьезному энергодефициту», - сообщили в статье.

Журналист подчеркнул, что из-за засухи в Европе усугубился дефицит электроэнергии.

В публикации уточнили, что на основании исследования ученые сделали вывод, что ситуация с водой в Европе за последние годы стала очень опасной.

Как писал сайт KP.RU, летом 2022 года аномальная жара накрыла Европу. На фоне засухи некоторые страны столкнулись с реальным дефицитом пресной воды.

Отмечалось, что в большинстве регионов Нидерландов был введен особый режим. К таким же мерам прибегли и власти ряда муниципалитетов Франции.

Как уточнялось, во Франции власти боролись с последствиями засухи – в стране ввели особый режим потребления воды. Это предусматривало сокращение полива зеленых насаждений и уборки дорог.

Кроме того, граждан призывали ограничить использование воды в быту.

Подчеркивалось, что кроме Нидерландов и Франции от аномальной жары страдали Италия, Испания, Португалия и Греция – в этих странах засуха стала причиной масштабных пожаров.