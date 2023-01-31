Жена Николая Дроздова сообщила, что у ведущего из-за падения повреждено легкое

Николай Дроздов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Супруга доктора биологических наук, профессора географического факультета МГУ Николая Дроздова - Татьяна Дроздова - рассказала сайту KP.RU о том, что у ее мужа из-за падения было повреждено легкое.

“... Сломано семь ребер, одно ребро повредило легкие. Поэтому сейчас и дыхательные упражнения тоже надо делать. Николай Николаевич лежит в больнице, проходит лечение уже вторую неделю. Сейчас ему получше. С ним в палате находится и ухаживает за ним младшая дочка Лена – потом мы с ней поменяемся…”, - отметила она.

О том, ведущий программы "В мире животных" уже около двух недель находится в больнице с переломом ребер, его близкие предпочитали молчать: мол, Николай Николаевич никогда не жаловался и в 85 не планировал начинать. В МГУ, например, где профессор читает лекции на географическом факультете, отсутствие Дроздова студентам объяснили длительной командировкой.