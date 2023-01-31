Отставной подполковник ЛНР Марочко заявил о выборе ВСУ между отступлением из Артемовска или Часов Яра

Дилемма ВСУ заключается в "людском ресурсе" для распределения между Артемовском и Часов Яром, пояснил подполковник ЛНР в отставке Марочко Фото: REUTERS

Армия ВСУ находится перед выбором: отступить из Артемовска или продолжить перебрасывать туда ресурсы из Часова Яра, оставляя город без поддержки, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире телеканала "Россия 24".

"Все прекрасно понимают, что судьба Артемовска предрешена. Как бы они (ВСУ) там сейчас ни сражались, ни упирались, им все равно нужны запасные позиции, чтобы отойти из этого населенного пункта", - сказал Марочко и объяснил, что перенаправление в запасные позиции как раз следует из Часов Яр, который находится западнее Артемовска.

По его словам, в Часовом Яре и прежде была достаточно высокая концентрация армии ВСУ. Большие склады с припасами, лечебные учреждения, хорошо оборудованная инфраструктура, оборонительная инфраструктура, перечислил отставной полковник. Однако после успешного наступления ВС РФ в Артемовском направлении, потребовалась перегруппировка.

"Нужен людской ресурс и в Артемовске, и в Часовом Яре, поэтому у них сейчас дилемма: либо все-таки оставить Артемовск, либо подбрасывать все больше сил в данный населенный пункт, но тем самым обескровливая Часов Яр", - объяснил Марочко, отметив, что у командования Украины "весьма невыгодное" положение.

Ранее сайт KP.RU писал со слов военкора Александр Матюшин, что в Часов Яр перекидываются до пяти разных украинских бригад, три из них - десантно-штурмовые. Это возможность построить там новый укрепрайон, зацепиться за него и продолжать сдерживать российское наступление. Вместе с тем, военкор подчеркивал, что скорее всего ВСУ придется оставить Артемовск.