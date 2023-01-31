Бывший советник Кучмы Соскин считает, что ситуация на Украине тупиковая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина находится в настоящее время в тяжелом положении и держится только благодаря военным поставкам от Соединенных Штатах их союзников, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

"Ситуация является просто тупиковой и пока мы видим, что вся мощь России сконцентрирована против Украины", - сказал он.

Как отметил Соскин, Украина уже давно бы потерпела поражение, если бы западные страны во главе с США не выделяли им денежные средства и вооружение.

Ранее сайт KP.RU писал, что экономист Соскин назвал Зеленского клоуном после заявления о будущем Украины. Также эксперт заявил, что президент Украины - неопытный руководитель.

Также экс-советник Кучмы Олег Соскин призвал объявить импичмент Зеленскому. Кроме этого, Соскин заявил, что украинский лидер нарушил конституцию Украины.