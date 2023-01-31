Армия России отразила попытку ВСУ форсировать Днепр в районе Херсона Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России успешно отразили попытку украинских войск форсировать Днепр в районе Херсона, об этом сообщил пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко в интервью РИА Новости.

«Сегодня предпринята очередная попытка со стороны украинских войск форсировать Днепр в районе Херсона с целью закрепиться на левом берегу», - сообщил Василенко.

Он подчеркнул, что атака отбита.

Кроме того, Василенко отметил, что попытка противника успеха не имела.

Как писал сайт KP.RU, 31 января 2023 года офицер Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные отбили атаки двух диверсионных групп Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении.

Он уточнил, что на Краснолиманском направлении при огневой поддержке 95-й десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины противник атаковал двумя диверсионно-разведывательными группами.

Марочко отметил, что численность групп была около десяти человек и каждая из них попытался выбить российские подразделения с позиций.

Как пояснил офицер, противника вовремя засекли и открыли по нему огонь, в итоге украинские войска понесли потери и отступили.