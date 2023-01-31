Денис Пушилин ответил на вопросы о границах спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Радио «Комсомольская правда» сообщил, что цель спецоперации не меняется и она очевидна.

«Цель не меняется, она для нас очевидна: есть конституционные границы Донецкой Народной Республики, в рамках которых мы вернулись в большую Россию», - прокомментировал Денис Пушилин вопрос, к чему ведет движение российских войск.

Глава региона подчеркнул, что стоит учитывать и угрозу, которую несут обстрелы противника.

«Поэтому мы должны будем отодвигать его [противника] уже дальше - от конституционных границ ДНР, чтобы он физически не мог нас доставать. Причем, с учетом того вооружения, которое у него будет на тот момент», - отметил он.

Пушилин уточнил, что при этом нужно учитывать то вооружение, которое будет у противника.

Руководитель республики, отвечая на вопрос о сроках спецоперации, заметил, «я бы не занимался шапкозакидательством, что вот-вот, завтра-послезавтра уже все будет хорошо, и противник угомонится».

Пушилин подчеркнул: «не угомонится. И мы это понимаем».

«Нам предстоит еще немало шагов по освобождению и оставшейся части Украины и по защите интересов нашей страны – России», - подытожил политик.

Как писал сайт KP.RU, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в радиоэфире сообщил, что несмотря на эвакуацию, несмотря на боевые действия, сейчас в городе Донецке остается от 800 тысяч до миллиона человек.

Глава региона заявил, что Донецкая Народная Республика после вхождения в состав России обрела «дом» и получила для себя новые возможности.

По его словам, жители субъекта могут наблюдать на Донбассе стройку, которой не видели со времен СССР.