Врач объяснила причины снижения тестостерона у молодых мужчин Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Врач гастроэнтеролог, терапевт Наталья Смоликова рассказала про причины снижения тестостерона у мужчин в молодом возрасте.

По мнению доктора, прежде всего, это может быть связано с недостатком сна, длительной работе за ноутбуком. Об этом пишет Газета.Ru.

- Тестостерон может снижаться при неправильном образе жизни, когда молодые люди поздно ложатся спать, мало спят или на протяжении длительного времени находятся под воздействием искусственного синего цвета от ноутбуков и телефонов .... выработка природного мелатонина падает, что сказывается на уровне тестостерона, - объяснила Смоликова.

Она добавила, что роль в этом процессе играет и стресс. Кроме того, уровень этого гормона у молодых мужчин напрямую связан с объемом мышечной массы.

- Снижение тестостерона провоцирует избыточный вес и ожирение ... Чем больше мышечная масса, тем активнее работают мышцы и выше уровень тестостерона, - уточнила врач.

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