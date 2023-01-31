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НовостиОбщество31 января 2023 17:12

Николая Дроздова снова прикрепят к поликлинике после публикации KP.RU

Ранее о проблеме сообщила супруга телеведущего
Сергей ГАПЧУК
Николая Дроздова снова прикрепили к поликлинике после публикации KP.RU

Николая Дроздова снова прикрепили к поликлинике после публикации KP.RU

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вопрос о прикреплении Николая Дроздова к привычной ему поликлинике будет решен оперативно.

Об этом стало извсетно после интервью супруги всенародно любимого телеведущего KP.RU.

«Вопрос о прикреплении Николая Николаевича к привычной ему поликлинике будет оперативно решен», - сообщили KP.RU власти.

Как писал сайт KP.RU, ранее жена Николая Дроздова – Татьяна сообщила, что известного телеведущего и ученого открепили от поликлиники.

- Посмотрели, что 85 лет какому-то Дроздову, а к врачам не ходит: может быть, решили, что он умер - вот и открепили? Но почему не предупредили? Хотя бы позвонили и спросили, телефон ведь есть. Когда я захотела его записать на прием к доктору, то уже не смогла, - удивлялась она.

В настоящее время Николай Николаевич находится в больнице с переломами, а после выписки ему обязательно понадобится наблюдение врача.

Татьяна уточнила, что ей хотелось бы, чтобы мужа прикрепили к диагностическому центру, который находится неподалеку от дома.

Напомним, 29 января Николай Дроздов попал в больницу с множественными переломами ребер, которые получил у дома при выходе из машины, он поскользнулся и упал.