Николая Дроздова снова прикрепят к поликлинике после публикации KP.RU

Николая Дроздова снова прикрепили к поликлинике после публикации KP.RU Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вопрос о прикреплении Николая Дроздова к привычной ему поликлинике будет решен оперативно.

Об этом стало извсетно после интервью супруги всенародно любимого телеведущего KP.RU.

«Вопрос о прикреплении Николая Николаевича к привычной ему поликлинике будет оперативно решен», - сообщили KP.RU власти.

Как писал сайт KP.RU, ранее жена Николая Дроздова – Татьяна сообщила, что известного телеведущего и ученого открепили от поликлиники.

- Посмотрели, что 85 лет какому-то Дроздову, а к врачам не ходит: может быть, решили, что он умер - вот и открепили? Но почему не предупредили? Хотя бы позвонили и спросили, телефон ведь есть. Когда я захотела его записать на прием к доктору, то уже не смогла, - удивлялась она.

В настоящее время Николай Николаевич находится в больнице с переломами, а после выписки ему обязательно понадобится наблюдение врача.

Татьяна уточнила, что ей хотелось бы, чтобы мужа прикрепили к диагностическому центру, который находится неподалеку от дома.

Напомним, 29 января Николай Дроздов попал в больницу с множественными переломами ребер, которые получил у дома при выходе из машины, он поскользнулся и упал.