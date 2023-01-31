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НовостиПолитика31 января 2023 17:34

Политолог Марков предположил, что Польша желает забрать всю территорию Украины

Польша готова к тому, чтобы в открытую ввести регулярные войска на Украину, уверен эксперт
София ГОНЧАРОВА
Политолог Марков предположил, что Польша желает забрать всю территорию Украины

Политолог Марков предположил, что Польша желает забрать всю территорию Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политолог Сергей Марков считает, что Польше не нужна часть Украины - она нацелилась "заглотить" ее полностью.

Эксперт также заявил, что мнение о том, что поляки мечтают вернуть лишь так называемые Восточные Кресы - часть Западной Украины, ранее принадлежавшую Польше, является мифом. Об этом сообщает "Пятый канал".

- Это миф о том, что они хотят откусить часть Украины - они хотят забрать ее всю, - поделился своим предположением политолог.

Польша готова к тому, чтобы в открытую ввести регулярные войска на Украину, уверен политолог. Поводом для этого может послужить активное продвижение российских сил.

Ранее Life.ru писал, что откровения экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского о раздумьях Варшавы над разделом Украины напугали премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, считает член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько. По его мнению, своей попыткой заткнуть посвящённого в детали плана дипломата глава кабмина невольно подтвердил его слова.