Политолог Марков предположил, что Польша желает забрать всю территорию Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политолог Сергей Марков считает, что Польше не нужна часть Украины - она нацелилась "заглотить" ее полностью.

Эксперт также заявил, что мнение о том, что поляки мечтают вернуть лишь так называемые Восточные Кресы - часть Западной Украины, ранее принадлежавшую Польше, является мифом. Об этом сообщает "Пятый канал".

- Это миф о том, что они хотят откусить часть Украины - они хотят забрать ее всю, - поделился своим предположением политолог.

Польша готова к тому, чтобы в открытую ввести регулярные войска на Украину, уверен политолог. Поводом для этого может послужить активное продвижение российских сил.

Ранее Life.ru писал, что откровения экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского о раздумьях Варшавы над разделом Украины напугали премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, считает член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько. По его мнению, своей попыткой заткнуть посвящённого в детали плана дипломата глава кабмина невольно подтвердил его слова.