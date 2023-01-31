GT: Европейские страны попали в ловушку Вашингтона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейским странам рано или поздно придется пересмотреть степень поддержки Украины из-за экономического кризиса, вызванного антироссийской политикой, об этом написал научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии общественных наук Хэ Чжигао в статье для Global Times.

«Социальная напряженность в Европе усиливается, тревожность продолжает расти. …Это повлияет на отношение граждан к российско-украинскому конфликту и на то, в какой степени страны ЕС будут вовлечены в кризис», заявил Хэ.

Он добавил, что отказ от российских энергоресурсов повлек за собой серьезные последствия для европейских стран.

По его мнению, они попали в ловушку Вашингтона и оказались в сильной зависимость от поставок энергетики из США.

Автор подчеркнул, что разногласия между США и Европой усилились, а раскол стал серьезнее.

Как писал сайт KP.RU, 29 января 2023 года глава нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне заявил, что в 2023 году Европа столкнется с нехваткой дизельного топлива и ухудшением ситуации на рынке газа.

Он сообщил, что Европа получит меньше российского газа, чем в 2022 году, и ей придется опять массово импортировать сжиженный природный газ.

Пуянне подчеркнул, что ситуация снова станет более напряженной.

Ранее специалисты компании Vortexa выразили мнение, что Китай может стать крупнейшим поставщиком дизельного топлива в страны Евросоюза после вступления в силу запрета на импорт нефтепродуктов из России.

12 декабря глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейскому Союзу может не хватить газа в 2023 году.

Она уточнила, что ЕС может столкнуться с недостатком 30 млрд кубометров газа в 2023 году.