Human Rights Watch признала гибель мирных жителей Изюма из-за разбрасывания ВСУ мин «Лепесток» Фото: пресс-служба МЧС ДНР

Военнослужащие Вооруженных сил Украины разбрасывали противопехотные мины «Лепесток» в Изюме Харьковской области, из-за чего погибли мирные жители города, следует из доклада международной неправительственной организации Human Rights Watch (HRW).

«Есть основания полагать, что украинские военные разбросали противопехотные мины на обширной территории в районе города Изюм, что привело к жертвам среди гражданского населения и до сих пор представляет серьезную угрозу», – приводятся слова главы отдела HRW по видам вооружений Стива Гуса на сайте организации.

Как уточнили в HRW, в ходе исследований применения мин «Лепесток» в Изюме было установлено, что в результате их подрыва погибли 11 человек. Представители организации в период с 19 сентября по 9 октября прошлого года опросили более 100 человек, в том числе свидетелей, пострадавших, спасателей, врачей и саперов.

Напомним, в январе этого года в Кировском районе Донецка обнаружили украинскую мину «Лепесток».

Почему ВСУ используют запрещенные мины «Лепесток» и чем они опасны, читайте здесь на KP.RU.