Путин поручил разработать программы наставничества с участием Героев России и ветеранов СВО Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил разработать программы наставничества с привлечением Героев России и участников специальной военной операции (СВО).

«Правительству РФ совместно с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи разработать и реализовать программы наставничества, обеспечить проведение мероприятий с привлечением Героев Российской Федерации и участников специальной военной операции», - сказано в опубликованном документе на сайте Кремля.

В поручение указано, что доклад об исполнении поручения должен быть представлен президенту до 1 июня 2023 года.

Как писал сайт KP.RU, 31 января 2023 года президент России Владимир Путин дал несколько поручений.

Так, кабмину и региональному руководству поручено представить предложения по созданию сети туристских маршрутов для детей и молодежи, а также для семей с детьми.

Уточняется, что соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2023 года.

Также Путин поручил утвердить Стратегию реализации молодежной политики до 2030 года, которая должна быть разработана с учетом Стратегии национальной безопасности и утверждена до 1 декабря текущего года.

Кроме того, президент распорядился к 1 августа 2023 года разработать и включить в образовательные программы вузов курс «Основы российской государственности».

Глава государства поручил сформировать обезличенные базы данных пациентов для развития технологий искусственного интеллекта в здравоохранении.