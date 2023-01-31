Экономист Дмитриева посоветовала не спешить с покупкой доллара Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Курс доллара снова «скачет». Выгодно ли сейчас покупать иностранную валюту или лучше воздержаться – ответила экономист Александра Дмитриева.

В сравнении с прошлым годом, иностранная валюта просела по отношению к рублю. Это заставило многих задуматься, а не приобрести ли доллары. Но эксперт советует отказаться от этой идеи.

- Поэтому покупать доллар сейчас точно не стоит. Курс может вести себя довольно непредсказуемо, — утверждает экономист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Эксперт полагает, что если бы Россия и Украина смогли провести переговоры, то санкции смягчились, а доллар пошел вниз. Но даже при таком раскладе, купленный сейчас доллар вряд ли принесет прибыль. Сильно выиграть на курсовой разнице не получится.

Самым верным способом сохранить свои деньги является диверсификация: рубли и доллары нужно удерживать на сберегательных счетах.

Если долларов нет, то можно приобрести небольшое количество. Но пополнять или нет долларовый счет в будущем, стоит исходить из личных финансов.

Стало известно, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ проведет очередную встречу 1 февраля. По мнению экспертов, опрошенных РИАМО, члены альянса сохранят текущие планы по добыче 2 миллионов баррелей в сутки.

Февральскому ослаблению рубля может поспособствовать подготовленное западными странами эмбарго, вступающее в силу с 5 февраля и устанавливающее предельную цену на нефтепродукты из России, передает "Свободная пресса".