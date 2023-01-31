Премьер Греции заявил, что страна не будет поставлять танки Leopard 2 Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Греция не будет поставлять немецкие танки Киеву, об этом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время визита в Японию.

«Греция не будет поставлять танки Leopard 2 на Украину», - сказал Мицотакис.

Он подчеркнул, что уже оказана существенная поддержка Украине, такая как с бронированными машинами пехоты.

Премьер Греции отметил, что танки Leopard 2 «абсолютно необходимы для нашей оборонной стратегии».

Мицотакис заявил, что «мы хотим поддерживать Украину, но не за счет наших оборонных возможностей».

Как писал сайт KP.RU, 11 сентября 2022 года Мицотакис заявил, что Греция не планирует отправлять на Украину ЗРК С-300 российского производства, так как они требуются для обороны самой Греции.

Он уточнил, что договорились об отправке ряда старых греческих боевых машин пехоты при условии, что они немедленно будут заменены на более современные немецкие бронированные машины.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине.

Президент Владимир Путин заявил, что целью спецоперации является защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима.