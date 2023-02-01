США признали проведение в украинских биолабораториях исследований по предотвращению пандемии

США проводили в украинских биолабораториях масштабные тайные опыты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты проводили в украинских биолабораториях исследования по предотвращению пандемии. Информацию об этом от имени американского Белого дома распространил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Вашингтон работал с Киевом «над некоторыми исследованиями в сфере предотвращения пандемии», — сказал Кирби журналистам, его слова цитирует информагентство РИА Новости. «Все исследовательские учреждения были освобождены, деятельность в них безопасно прекращена», — пояснил чиновник.

Ранее представители США не признавали факты подобных тайных исследований в украинских биолабораториях, называя подобные сообщения недостоверными.

Ранее в Минобороны России после начала специальной военной операции РФ на Украине неоднократно заявляло о сети биолабораторий - все они, согласно заявлениям российского военного ведомства, работали на Украине по прямому заказу Пентагона. Речь шла, утверждали в ведомстве, о сборе и вывозе в Штаты штаммов опасных микроорганизмов и изучении потенциальных агентов биологического оружия. В российском парламенте также была создана специальная комиссия по расследованию опасной биологической деятельности США на территории Украины.