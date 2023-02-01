Россия достойно справилась с экономической агрессией Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономика РФ в значительной степени вернулась к уровню до февраля 2022 года, несмотря на жесткие антироссийские санкции, что ставит под сомнение эффективность введенных против страны рестрикций.

Подробный материал об этом выпустила влиятельная американская газета The New York Times, которая привела целый ряд важных статистических данных..

Опрошенные изданием эксперты признают, что российская экономика оказалась на удивление устойчивой, что вызывает вопросы об эффективности санкций Запада.

Американские аналитики считают, что некоторым западным странам оказалось трудно снизить свою зависимость от России в плане энергоресурсов и других основных товаров. Кроме того, западные страны продолжают торговлю с РФ, пусть и в меньших масштабах. А вот той самой изоляции России, которую обещали европейские и американские лидеры. в итоге до сих пор так и не произошло.

Более того, если брать лишь экономическую сторону вопроса, то показатели внешней торговли РФ уже вполне сопоставимы с временами до введения антироссийских санкций (это касается как экспорта российских товаров, так и импорта в Россию).