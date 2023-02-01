Reuters: США передадут Украине ракеты большой дальности в рамках нового пакета военной помощи

США поставят Украине дальнобойные ракеты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США в новом пакете помощи впервые могут передать Украине ракеты большой дальности. Информацию об этом распространило агентство Reuters.

По данным источников журналистов, общий объем нового американского пакета помощи Украине составит более 2,2 миллиарда долларов США.

При этом в настоящее время известно, что Соединенные Штаты собираются передать киевскому режиму "бомбы малого диаметра наземного базирования" GLSDB. Это совместная разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением РСЗО HIMARS.

Ранее Украина активно и давно просила США поставить ракеты ATACMS, которые могут запускаться из РСЗО HIMARS и бить на расстояние до 300 километров. Однако до сегодняшнего момента США наотрез отказывались поставлять боевикам Вооруженных сил Украины, опасаясь эскалации конфликта с Россией.

Не исключено, что на ситуацию могло повлиять предложение бывшего американского посла в России, соратника экс-президента США Барака Обамы Майкла Макфола. Он полагает, что Соединенные Штаты могут предоставлять Киеву наступательное оружие (в том числе, самые современные и наиболее смертоносные его образцы), однако перед этим украинский президент Владимир Зеленский должен будет подписать специальное юридически значимое соглашение, согласно которому он пообещает не наносить из американского оружия удары по территории РФ. Однако пока неясно, готов ли сам Зеленский подписать какую-либо подобную бумагу.